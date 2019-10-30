Представители трех авраамических религий подписали декларацию
В Ватикане представители христианства, иудаизма и ислама подписали совместную декларацию о конце жизни.
Эвтаназия и самоубийство при врачебном содействии являются ошибочными с точки зрения нравственности и религии и должны быть запрещены, информирует
В связи с этим, гласит документ, «вопросы, касающиеся продолжительности и смысла человеческой жизни, не должны входить в компетенцию медицинского персонала», который несет ответственность за «обеспечение наилучшего ухода и максимальной помощи больным».
Идея разработки этого документа принадлежит сопредседателю израильского Национального совета по биоэтике раввину Аврааму Штейнбергу, который предложил ее Папе Франциску. Святейший Отец поддержал раввина и поручил Папской академии защиты жизни во главе с архиепископом Винченцо Пальей координировать работу совместной межрелигиозной группы, созданной для написания декларации.