Представители трех авраамических религий подписали декларацию

В Ватикане представители христианства, иудаизма и ислама подписали совместную декларацию о конце жизни.

Фото: vaticannews.va

Эвтаназия и самоубийство при врачебном содействии являются ошибочными с точки зрения нравственности и религии и должны быть запрещены, информирует vaticannews.va . Врачи и общество, отмечается в декларации, должны уважать «желание умирающего пациента продлить и сохранить свою жизнь, пусть даже на короткий период времени», используя соответствующие методы лечения.

В связи с этим, гласит документ, «вопросы, касающиеся продолжительности и смысла человеческой жизни, не должны входить в компетенцию медицинского персонала», который несет ответственность за «обеспечение наилучшего ухода и максимальной помощи больным».

Идея разработки этого документа принадлежит сопредседателю израильского Национального совета по биоэтике раввину Аврааму Штейнбергу, который предложил ее Папе Франциску. Святейший Отец поддержал раввина и поручил Папской академии защиты жизни во главе с архиепископом Винченцо Пальей координировать работу совместной межрелигиозной группы, созданной для написания декларации.