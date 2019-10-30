Премьер-министр Ливана ушел в отставку из-за массовых протестов

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Во время телеобращения Саад Харири отметил, что решил уйти из-за желания протестующих, которые около двух недель требуют смены власти.

Глава правительства отметил, что «оказался в тупиковой ситуации и хотел прибегнуть к шоковому действию, чтобы изменить ее», сообщает телеканал Al Jazeera.

Правительство Ливана 17 октября объявило о введении сбора на пользование мессенджерами для осуществления телефонных звонков. В ночь на 18 октября начались протесты.

Около 170 тысяч человек выстроились в живую цепь национального единств. Многие школы и торговые центры были закрыты.
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Тэги: Ливан Персона: Саад Харири Город: Бейрут

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