Лукашенко пообещал удвоить зарплаты врачам к 2025 году

/ Общество
Просмотров: 300

Президент Беларуси подчеркнул, что будет продолжать тенденцию по увеличению зарплат врачей.

Фото: president.gov.by

Об этом он сказал во время посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии, сообщает пресс-служба президента.

«Не богатые, но и не бедствуем. Мы, конечно, будем придерживаться этой линии, и к 2025 году у нас будет двойная зарплата у врачей», — подчеркнул Лукашенко.

Также он поставил задачу обеспечить белорусских медиков высококачественной техникой, не хуже, чем у зарубежных коллег.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: зарплаты врачей Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Зарплаты врачей: восемь миллионов — это «средняя температура по больнице»

Зарплаты врачей: восемь миллионов — это «средняя температура по больнице»

Медики скорой битву за зарплаты проиграли

Медики скорой битву за зарплаты проиграли

В Беларуси увеличили зарплату врачам, но узких специалистов забыли

В Беларуси увеличили зарплату врачам, но узких специалистов забыли

Работники скорой и городские власти договорились?

Работники скорой и городские власти договорились?