Лукашенко пообещал удвоить зарплаты врачам к 2025 году

Президент Беларуси подчеркнул, что будет продолжать тенденцию по увеличению зарплат врачей.

Фото: president.gov.by

Об этом он сказал во время посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии, сообщает пресс-служба президента.

«Не богатые, но и не бедствуем. Мы, конечно, будем придерживаться этой линии, и к 2025 году у нас будет двойная зарплата у врачей», — подчеркнул Лукашенко.

Также он поставил задачу обеспечить белорусских медиков высококачественной техникой, не хуже, чем у зарубежных коллег.