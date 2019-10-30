В Гомеле выступление кандидата со словами «Лукашенко должен уйти» не пустили в эфир
28 октября в вечерний эфир телеканала «Беларусь-3» не пустили запись предвыборного выступления Михаила Бондаренко — кандидата от Партии БНФ, активиста движения «Европейская Беларусь». Вместо выступления кандидата в депутаты прозвучала музыка.
В речи Михаила Бондаренко, который баллотируется по Мозырскому избирательному округу № 42, прозвучали слова о том, что Лукашенко должен уйти.
В телерадиокомпании «Гомель», которая записывает кандидатов и пускает их в эфире, не смогли дать комментарий по данному поводу, сославшись на то, что руководство занято на записи и неизвестно, когда освободится.