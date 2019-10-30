В Гомеле выступление кандидата со словами «Лукашенко должен уйти» не пустили в эфир

28 октября в вечерний эфир телеканала «Беларусь-3» не пустили запись предвыборного выступления Михаила Бондаренко — кандидата от Партии БНФ, активиста движения «Европейская Беларусь». Вместо выступления кандидата в депутаты прозвучала музыка.​

В речи Михаила Бондаренко, который баллотируется по Мозырскому избирательному округу № 42, прозвучали слова о том, что Лукашенко должен уйти.

Комментируя произошедшее Радыё Свобода, кандидат заявил : «Видимо, выступление не пустили потому, что я говорил о диктатуре в Беларуси и что Лукашенко должен уйти». Он добавил, что не будет писать жалоб, однако опубликует свое выступление в интернете и будет проводить агитационные пикеты.

В телерадиокомпании «Гомель», которая записывает кандидатов и пускает их в эфире, не смогли дать комментарий по данному поводу, сославшись на то, что руководство занято на записи и неизвестно, когда освободится.