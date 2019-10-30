Ученые объяснили важность обильного питья детьми

Новая работа американских ученых показывает, что дети, которые пили много воды, улучшили способность многозадачности.

После четырех дней употребления большего количества воды дети в возрасте от 9 до 11 лет быстрее реагировали на тест с переключением задач, отмечают авторы работы, передает medicalxpress.com .

«Последние данные о биомаркерах мочи показали, что более половины детей в Соединенных Штатах, вероятно, потребляют мало воды. Мы изучали влияние диеты на познавательные способности детей в течение длительного времени, но очень важна возможность стимулирования когнитивных функций у детей с потреблением воды», — сказал руководитель исследования Найман Хан, профессор кинезиологии и общественного здравоохранения в Иллинойсе.

Группа Хана в партнерстве с профессором Чарльзом Хиллманом из Северо-Восточного университета изучала 75 детей в центральном Иллинойсе. Они сравнили показатели гидратации мочевого пузыря и когнитивных функций у детей на их нормальных исходных уровнях после того, как они выпивали всего пол литра воды в день в течение четырех дней, и после того, как выпивали 2,5 литра воды каждый день в течение четырех дней.