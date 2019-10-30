Лукашенко: у нас были готовы провести декоммунизацию, люстрацию — я это остановил

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Решение продолжить традицию отмечать День Октябрьской революции было верным, «и страна от этого только выиграла». Об этом заявил Александр Лукашенко, отвечая 30 октября на вопросы журналистов во время посещения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии под Минском.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Мы сохранили этот праздник и подвели под него соответствующую идеологию: будем заканчивать стройки, уборку урожая, подводить итоги и так далее, и подарки людям [делать]», — пояснил официальный лидер.

При этом, заявил Лукашенко, Беларусь «не отказалась от своего исторического прошлого», не было в нашей стране, «в отличие от соседних Украины, России, случаев сноса памятников советских времен».


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«Я это остановил сразу. У нас готовы были тоже сносить памятники, провести декоммунизацию, люстрацию — я это остановил. И мы от этого выиграли. Сегодня начали все возвращаться к тому, что критикуют: вот, памятники снесли. Мы никому не снесли, сохранили», — цитирует главу государства его пресс-служба.

«Да, был у нас в истории 1917 год. Он к нам пришел с других территорий. Мы жили в Российской империи, были ее частью, свершилась революция, мы начали строить вместе с россиянами и другими первое социалистическое государство. Цели ведь были благородные в 17-м году (вы уже, наверное, это не изучаете, но я как историк глубоко изучал), хорошие цели: что-то народу, что-то крестьянам. Злодеев и олигархов к стенке, повесить — это всё было, но было и много чего хорошего», — считает Лукашенко.
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Тэги: декоммунизация День Октябрьской революции Персона: Александр Лукашенко

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