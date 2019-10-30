Lufthansa «захватывает» белорусское небо

Немецкая авиакомпания Lufthansa начнет выполнять регулярные полеты из Минска в Мюнхен, а также увеличит частоту рейсов из белорусской столицы во Франкфурт, сообщается на сайте Национального аэропорта Минск.

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Начиная с четвертого апреля 2020 года новый еженедельный рейс из Минска в Мюнхен (LH2541) будет выполняться по субботам с отправлением из минского аэропорта в 18.55 и прибытием в столицу Баварии в 20.15 по местному времени. Маршрут будет обслуживаться на Embraer ERJ-190, предлагая 100 посадочных мест в бизнес- и экономклассах.

Частота рейсов во Франкфурт возрастет в текущем зимнем периоде 2019/2020. Пассажирам будут предлагаться два дополнительных рейса в день и в общей сложности до 11 рейсов в неделю во Франкфурт — основной транзитный узел авиакомпании Lufthansa.

Кроме того, летом 2020 года количество уже существующих ежедневных рейсов во Франкфурт увеличится до двух в день.

В результате пассажиры из Беларуси смогут воспользоваться всемирной маршрутной сетью Lufthansa, состоящей из 199 направлений по 74 странам через базовые аэропорты авиакомпании во Франкфурте и Мюнхене.