Иосуб: к выборам президента курс доллара заметно вырастет

По мнению старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, в скором времени курс доллара по отношению к белорусскому рублю ожидают изменения.

«Если кросс-курсы иностранных валют сильно не изменятся, то по сравнению с текущим уровнем курсы иностранных валют к концу года могут вырасти на 2%», — предполагает финансовый аналитик.

В следующем году, считает он, ослабление белорусского рубля к иностранным валютам будет умеренным и составит около 5%.

«К концу этого года курс доллара может составить 2 рубля 10 копеек, в концу будущего — 2 рубля 20 копеек, курс евро — 2 рубля 32 копейки и 2 рубля 44 копейки соответственно», — предположил Иосуб.

При этом он отметил, что сценарий относительной стабильности валютного курса белорусского рубля удастся реализовать только в том случае, если власти будут придерживаться политики финансовой стабильности и не станут искусственно стимулировать экономический рост.

«Разговоры о том, что стимулировать экономический рост государство станет за счет директивных кредитов, могут повлиять на поведение экономических агентов», — предупредил Иосуб, отвечая на вопрос о факторах, которые могут повлиять на валютный рынок.

По его мнению, попытки искусственно стимулировать экономический рост могут привести к росту девальвационных ожиданий. «Это, в свою очередь, может привести к увеличению темпов фактической девальвации», — подчеркнул Иосуб.

«Стабильность и сбалансированность являются необходимыми, но недостаточными условиями для экономического роста. Однако, если не будет стабильности и сбалансированности, устойчивого экономического роста совершенно точно не удастся достичь», — отметил он.