Главные банки Беларуси и России согласовали подходы в рамках углубления интеграции

Национальный банк Беларуси и Центральный банк России согласовали подходы в рамках углубления интеграции двух государств в финансовой сфере.

«Стороны, в частности, одобрили планы мер по гармонизации подходов по отдельным вопросам денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования, валютного регулирования и валютного контроля, требований в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере, требований в области защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также по другим направлениям», — отмечается в релизе Нацбанка.

Межбанковский валютный совет Нацбанка и Центробанка создан в ноябре 1999 года.

Основными задачами совета являются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.