Видеофакт. Под Борисовом спасатели МЧС провели тактико-специальные учения

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В филиале Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе завершились двухдневные тактико-специальные учения в рамках реализации проекта Европейской комиссии EU-CHEM-REACT2. Спасатели из разных стран обменялись опытом по реагированию на аварии, связанные с выбросом химически опасных веществ.

 

 

В мероприятии приняли участие эксперты из Беларуси, Литвы, Молдовы, Польши, Украины и Чехии, сообщает МЧС Беларуси.

В частности, была отработана ликвидация последствий трансграничной ЧС, связанной с выбросом аварийно химически опасных веществ, а также национальный механизм реагирования, передачи и обмена информацией на национальном уровне.

 
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Тэги: учения МЧС Город: Борисов

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