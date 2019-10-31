Лукашенко улетел в ОАЭ

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Президент Беларуси Александр Лукашенко утром 31 октября вылетел в Объединенные Арабские Эмираты.


Зачем Лукашенко летает к эмиратским шейхам?

Пресс-служба белорусского лидера о данном визите не сообщает, но его накануне анонсировал сам Лукашенко.

30 октября, отвечая на вопросы журналистов во время посещения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии под Минском, президент Беларуси рассказал, что в ближайшее время у него намечена поездка на Ближний Восток.

По словам Лукашенко, эта поездка станет для него «возможностью на несколько дней отойти от повседневной жизни». «Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив», — сказал президент Беларуси.

Наверняка в эту поездку Лукашенко взял и своего младшего сына Николая, у которого начинаются школьные осенние каникулы.
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Тэги: Беларусь-ОАЭ отпуск Лукашенко Персона: Александр Лукашенко Николай Лукашенко

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