Водитель грузовика сбил велосипедиста в Ошмянском районе

31 октября утром, на 106-ом километре автодороги Лынтупы — Свирь — Сморгонь — Крево — Гольшаны, водитель грузовика «Вольво» сбил велосипедиста. От полученных телесных повреждений 56-летний мужчина скончался на месте.

Авария произошла при выполнении грузовым автомобилем с прицепом обгона. Пожилой мужчина ехал на велосипеде по встречной полосе, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси.

В отношении 37-летнего водителя грузовика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Все обстоятельства ДТП в данный момент выясняются.