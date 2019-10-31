Погодный антирекорд: в Бобруйске ночью было минус 10,3 градуса

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Ночь на 31 октября стала самой холодной нынешней осенью, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ температурных карт на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Фото pixabay.com

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко

Холоднее всего было в Бобруйске (Могилевская область) и Василевичах (Гомельская) — 10,3 и 10 градусов мороза соответственно, в то время как синоптики ожидали ночные температуры по стране от минус 5 до плюс 1 градуса.

В обоих населенных пунктах побиты антирекорды ночи 63-летней давности (по данным архива Белгидромета, в Бобруйске — минус 9,9, в Василевичах — минус 9,6). Антирекорд ночи для всей страны — 19,8 градуса ниже нуля (31 октября 1966 года в Езерище на севере Витебской области).

Между тем в Бобруйске четырьмя днями ранее, 27 октября, был зарегистрирован температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений (17,7 градуса тепла против 14,6 в 2006 году).

В целом второй месяц осени 2019 года стал одним из самых теплых за весь период метеонаблюдений. Температурные рекорды обновлялись с 13 по 16, а также с 19 по 27 октября.
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Тэги: температурный рекорд погода похолодание

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