Петербургский архив показал характеристику КГБ на Путина

/ Мир
Просмотров: 132

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ Владимира Путина.

Источник: 78.ru

Путин работал в ведомстве с 1975 года и показал себя, согласно документам, как «исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник». Фотографию характеристики показал местный телеканал «78».

Как отмечается в документе, Путин «постоянно повышает свой идейно-политический уровень», а также занимается партийной учебой и совершенствует профессиональное мастерство. Согласно описанию, будучи сотрудником КГБ, он отличался «моральной устойчивостью» и пользовался авторитетом у сослуживцев.

Комсомольская характеристика на Путина с описанием его работы в КГБ не была секретной и не подлежала процедуре рассекречивания.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: КГБ ФСБ архив Персона: Владимир Путин Город: Санкт-Петербург

Другие материалы на эту тему:

Фотофакт. Десятки активистов напомнили возле здания КГБ о сталинских репрессиях

Фотофакт. Десятки активистов напомнили возле здания КГБ о сталинских репрессиях

Под «колпаком». КГБ выявил новые факты незаконных действий силовиков

Под «колпаком». КГБ выявил новые факты незаконных действий силовиков

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

Глава МИД Украины назвал пребывание сограждан в Беларуси потенциально опасным

Глава МИД Украины назвал пребывание сограждан в Беларуси потенциально опасным