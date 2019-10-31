Петербургский архив показал характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ Владимира Путина.

Источник: 78.ru

Путин работал в ведомстве с 1975 года и показал себя, согласно документам, как «исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник». Фотографию характеристики показал местный телеканал «78» .

Как отмечается в документе, Путин «постоянно повышает свой идейно-политический уровень», а также занимается партийной учебой и совершенствует профессиональное мастерство. Согласно описанию, будучи сотрудником КГБ, он отличался «моральной устойчивостью» и пользовался авторитетом у сослуживцев.

Комсомольская характеристика на Путина с описанием его работы в КГБ не была секретной и не подлежала процедуре рассекречивания.