Гродненчанка жестоко избивала двухмесячного ребенка

Суд Октябрьского района Гродно вынес приговор 20-летней матери. Ее признали виновной в умышленном избиении маленького.

Об этом случае в эфире радио «Минск» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

При плановом осмотре в поликлинике выяснилось, что у малыша переломы бедра и ключицы. Некоторые удары, как узнали следователи, мать наносила в ванне, и ребенок при этом бился головой о стену. Она часто бросала малыша на пол, мебель. Когда стали задавать вопросы, мать делала вид, что не понимает, о чем речь.

Органы опеки признали ребенка находящимся в опасном положении и нуждающимся в государственной защите. Малыш получил статус ребенка без попечения родителей, теперь он в специализированном учреждении — доме ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики.

Фигурантку приговорили к семи годам лишения свободы, но на основании закона об амнистии срок был сокращен на год.