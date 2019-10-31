Капский опроверг слухи об увольнении главного тренера БАТЭ

Председатель правления борисовского клуба Андрей Капский заверил, что речи об увольнении Алексея Баги не идет.

«Как говорится, в бою все средства хороши. А что касается нас, то никакого разговора о смене тренера не ведется. Сейчас все вместе мы — руководство, тренерский штаб и команда — работаем над решением нашей общей задачи. А это сообщение — откровенный вброс в период важного отрезка чемпионата», — сказал Капский изданию «Прессбол» .

Информация об увольнении Баги появилась 31 октября. В обоснование этому говорилось, что борисовский футбольный клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси и впервые за 14 лет может не выиграть турнир.