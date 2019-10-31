Иностранные студенты устроили шопинг на найденную в минском банкомате карту

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Оперативники задержали двух граждан Туркменистана, которые совершили хищение средств с забытой минчанкой карты в банкомате.

По информации ГУВД Мингорисполкома, с утерянной банковской карты 57-летней минчанки пропало порядка 80 рублей. 23-летний молодой человек и его 21-летняя девушка приобрели 13 жетонов для проезда в метро, продукты, наушники, чехол, а также оплатили обед в ресторане быстрого питания. Чтобы использовать карту без пин-кода, покупки совершались на сумму, не превышающую 20 рублей.

Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.
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Тэги: иностранные студенты Беларусь-Туркменистан хищение денежных средств Город: Минск

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