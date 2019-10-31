В Горецком районе открыли памятный знак расстрелянному в 1937-м поэту Василю Ковалю

30 октября в деревне Сова Горецкого района был открыт мемориальный знак в честь уроженца деревни поэта Василя Коваля (Ковалева), расстрелянного в Минске 29 октября 1937 года.

В церемонии открытия приняли участие дочь поэта Алина Васильевна Полтаржицкая, внуки, правнуки, а также местные жители и школьники. Освятил памятник иерей Андрей Выговский.

Памятный знак репрессированному поэту в Беларуси — уникальный случай. Он появился в деревне Сова благодаря активной работе местной жительницы Елены Бирченко и ее мужа Михаила, который изготовил сам знак, а Елена добилась разрешения на его установку.

Дочь Василя Коваля Алину Полтаржицкая привезли из Минска родственники. Своего отца она никогда не видела и узнала про него, когда принесли справку о реабилитации в 1957 году.

«Я в июле родилась, а его расстреляли 29 октября 1937 года. Я своего отца и не видела даже. До 20 лет ничего не знала. В 57-м году реабилитировали. В 57-м и узнала», — рассказала Алина Васильевна.

Дочь поэта Алина Васильевна Полтаржицкая

Василь Коваль родился 17 августа 1907 года в деревне Сова Горецкого уезда. В 1925 году был зачислен студентом первого курса Могилевского педтехникума, но вскоре оставил учебу из-за болезни матери. Был членом могилевского филиала литературного объединения «Молодняк». Писал стихи, прозу, был в дружеских отношениях с Максимом Горецким, который посвятил творчеству Коваля несколько страниц в книге «“Молодняк” за пять лет».

Произведения поэта публиковались на страницах журналов «Полымя», «Маладняк», в газетах «Звязда», «Савецкая Беларусь», «Чырвоная змена», «Чырвоны сейбiт» и др. Переводил на белорусский язык произведения Горького, Чехова и др.

2 ноября 1936 года его арестовали по обвинению в участии в контрреволюционной организации, которая якобы ставила целью «отрыв БССР от Советского союза и создание буржуазно-демократической республики». 28 октября 1937 года Коваля приговорили к расстрелу, а 29-го расстреляли в Минске вместе с десятками других видных деятелей культуры и науки.

В 1957 году Военная коллегия Верховного суда СССР постановила: «Приговор отменить и дело о нем остановить в связи с отсутствием состава преступления». Посмертно Василь Коваль был реабилитирован.

Его отец Петр Ковалев был неоднократно репрессирован и также расстрелян, но уже в Орше.

Именем Василя Коваля названа улица в Могилеве и Сове. В сельском клубе создана мемориальная комната, посвященная жизни и творчестве поэта.