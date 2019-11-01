Беларусь оккупируют атмосферные фронты
В пятницу, первого ноября, погоду на территории Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты (днем на западе скажется влияние области повышенного атмосферного давления).
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. В некоторых районах (в основном на востоке) пройдут дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный. Максимально воздух прогреется до +2..+8°C.
Утром местиами сгустится туман.
В столице существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха:
- утром +1..+3°C;
- днем +4..+6°C;
- вечером +1..+3°C.