Беларусь оккупируют атмосферные фронты

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В пятницу, первого ноября, погоду на территории Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты (днем на западе скажется влияние области повышенного атмосферного давления).

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. В некоторых районах (в основном на востоке) пройдут дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный. Максимально воздух прогреется до +2..+8°C.

Утром местиами сгустится туман.

В столице существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха:

  • утром +1..+3°C;
  • днем +4..+6°C;
  • вечером +1..+3°C.
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Тэги: погода

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