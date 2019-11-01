Детские пособия стали больше

В связи с ростом с сегодняшнего дня бюджета прожиточного минимума (БПМ в среднем на душу населения установлен в 231 рубль 83 копейки, что на 0,4% больше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября), увеличатся госпособия для семей, воспитывающих детей.

Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка сейчас составляет 10 БПМ, или 2318,3 рубля (+9,2 рубля), при рождении второго и последующих детей — 14 БПМ, или 3245,62 рубля (+12,88 рубля).

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в госорганизациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, равно 100% БПМ, или 231,83 рубля (+0,92 рубля).

Ежемесячное пособие семьям на детей старше трех лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством составит:

на ребенка-инвалида (70% БПМ) — 162,28 рубля (+0,64 рубля);

на других детей в семье (50% БПМ) — 115,92 (+0,46 рубля).

Вместе с тем пособия на детей до трех лет с 1 ноября остались прежними, поскольку теперь их пересчитывают дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа:

на первого ребенка с 1 августа 2019 года — 376,11 рубля;

на второго и последующих — 429,84 рубля;

на ребенка-инвалида — 483,57 рубля.

О том, что изменилось в Беларуси с первого ноября читайте здесь.