В первый день ноября растут доллар и евро

Открытие первых ноябрьских торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ознаменовалось ростом доллара и евро.

Так, американская валюта добавляет 0,0014 пункта и торгуется на уровне 2,0531 белорусского рубля, а европейская валюта 0,0022 пункта — 2,2920 белорусского рубля.

В свою очередь российская валюта свои позиции сдает на 0,0074 пункта — 3,2071 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что средний курс доллара за десять месяцев этого года снизился на 5,55% (с 2,1730 до 2,0524 белорусского рубля).

Как отмечал старший аналитик «Альпари» Вадима Иосуба, в скором времени курс доллара по отношению к белорусскому рублю ожидают изменения.