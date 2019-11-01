Как Нацбанк будет повышать доверие к белорусскому рублю

Национальный банк подготовил стратегию повышения доверия к национальной валюте, сообщил председатель правления Национального банка Павел Каллаур.

В ходе Международного форума высокого уровня, посвященного вопросам повышения доверия к нацвалютам он заявил, что с правительством обсуждена стратегия. Теперь планируется отправить документ на международную оценку.

Заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, выступая на форуме, заявил, что для достижения этой цели необходимо решить ряд задач.

«Первое — постоянное обеспечение стабильно низкой инфляции (с учетом структурных особенностей национальной экономики). Второе — реализация системных мер, направленных на формирование прозрачной и комфортной для экономических агентов экономической среды», — сказал Калечиц.

Кроме этого, добавил он, необходимо отказаться от использования иностранных валют при расчетах внутри страны, а также при установлении налоговых и арендных платежей.

«Конечным индикатором успешности реализации нашей стратегии по повышению доверия к белорусскому рублю должно стать приближение доли нацвалюты в широкой денежной массе и в требованиях банков и Банка развития к экономике к 80 процентам», — подчеркнул Калечиц.

По его мнению, это будет «свидетельствовать о восстановлении белорусским рублем своего функционала, в том числе полноценного выполнения функций средства обращения, средства платежа, средства сбережения и меры стоимости, а также об эффективности финансово-кредитной и всей экономической политики государства».