В ближайшие сутки в Беларусь ожидаются неблагоприятные погодные явления.

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Как отмечается в оперативном сообщении Белгидромета, второго ноября ночью и утром в некоторых районах страны ожидается туман, а в дневные часы местами усилится ветер порывами до 15-18 м/с.

В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Ранее МЧС и ГАИ выступали с рекомендациями, как следует поступать во время тумана.

Так, автоинспекторы убедительно просят водителей:

быть предельно внимательными и осторожными;

соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов;

для обозначения своего автомобиля включить ближний свет или противотуманные фары;

избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно;

несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей, которые движутся позади.

Есть рекомендации и для пешеходов:

переходить дорогу только в предназначенных для этого местах, убедившись в том, что все транспортные средства остановились и уступают дорогу;

использовать в темное время суток и в условиях недостаточной видимости фликеры.

В свою очередь спасатели советуют в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.