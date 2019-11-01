В Гомеле пьяный бесправник устроил ДТП и сбежал

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулся автомобиль, произошло накануне днем в Гомеле на улице Богдана Хмельницкого.


ГАИ продолжает проведение спецмероприятий

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 36-летний водитель (в марте был лишен прав за пьянство за рулем, на «Рено Кенго» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу «Рено Флюенс», из-за чего произошло столкновение.

От удара авто нарушителя перевернулся на бок, водитель с места аварии сбежал.

Сотрудниками ГАИ водитель был установлен и задержан. По данным автоинспекторов, он был в нетрезвом состоянии.
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Тэги: ДТП пьянство за рулем Город: Гомель

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