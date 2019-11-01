Из Беларуси выслали пятерых граждан Шри-Ланки

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Иностранцы находились на территории нашей страны без разрешительных документов.

По информации Госпогранкомитета, нелегальных мигрантов привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания в Беларуси. Им запретили въезд в республику сроком на пять лет.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, иностранцы планировали переправиться транзитом в другую страну. Специалисты устанавливают организаторов и пособников канала нелегальной миграции.
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Тэги: нелегальные мигранты Беларусь-Шри-Ланка Госпогранкомитет

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