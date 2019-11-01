В Гамбург через Минск: Беларусь и Россия могут построить высокоскоростную ж/д магистраль

Беларусь и Россия могут построить высокоскоростную магистраль (ВСМ) Санкт-Петербург — Гамбург через Минск. Об обсуждении проекта рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

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В интервью «Известиям» Григорий Рапота отметил, что вопрос строительства высокоскоростных магистралей становится предметом всё более широкого обсуждения, учитывая территорию России и транзитную роль Беларуси с логистической инфраструктурой. По его мнению, если Москва, Петербург и Минск соединятся в треугольник, это даст импульс в пространственном развитии территории Союзного государства.

Рапота рассказал, что вопрос строительства ВСМ между Санкт-Петербургом и Минском было предложено проработать на Форуме регионов летом 2019 года.

«Естественно, маршрут будет более обеспечен пассажиропотоком и грузопотоком, если пойдет в Европу, — отметил госсекретарь. — Мы обозначили две конечные точки — два портовых города-побратима Санкт-Петербург и Гамбург. Скоростной поезд «Аллегро» (Allegro), который идет до Хельсинки, дополняет пассажиропоток».

Григорий Рапота заметил, что ВСМ Санкт-Петербург — Гамбург будет использоваться выделенная полоса. Источник финансирования технико-экономического обоснования, на основе которого можно будет оценить рентабельность и общую стоимость, пока не называется. Однако, по словам Рапоты, стоимость может составить около 30—40 млрд.

Привлекать планируется главным образом внебюджетные средства.

«Это должен быть проект на основе корпорации частных предпринимателей, которые будут привлекать деньги от финансовых институтов — фондов, вкладывать собственные деньги. В этом случае проект уж точно будет окупаем в течение определенного времени. Назывались сроки от семи до 12 лет. Истина будет где-то посередине. Еще одна важная особенность проекта в том, что он предназначен и для перевозки грузов», — отмечает госсекретарь.

Помимо консультаций с властями РФ и Беларуси, а также бизнес-сообществом в Германии и представителями Гамбурга, вопрос строительства будет также обсуждаться с официальными лицами и бизнес-сообществом Польши — маршрут планируется проложить через польскую территорию.

По словам Рапоты, немецкий бизнес пока хочет сделать подсчеты. Он также добавил, что проект дороги Москва — Минск — Берлин также может стать частью этого проекта.

«Если когда-то суждено осуществиться всем планам, Москва, Петербург и Минск, все три столичных города, соединятся в своего рода треугольник, что даст заметный импульс в пространственном развитии территории Союзного государства, - отметил госсекретарь. — Возможно будет это сделать только консолидированными усилиями россиян и белорусов».

Он заметил, что это «не транспортный, а социально-экономический, гуманитарный проект. Транспорт — дело техническое».