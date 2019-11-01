ДНК-идентификация: Беларусь и Россия готовятся к созданию банка генетических данных
Беларусь и Россия ведут работу над программой ДНК-идентификации. Проект реализуется в интересах министерств здравоохранения и следственных органов, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Григорий Рапота в
По словам госсекретаря, такие тесты нужны криминалистам, поисковикам и простым гражданам, но до недавнего времени почти все они поставлялись из-за рубежа.
«Существует определенная региональная или этническая предопределенность, — подчеркнул Григорий Рапота. — Это непереносимость или неэффективность лекарственного препарата, либо индивидуальная предрасположенность к социально значимым заболеваниям (инфаркту, диабету, гипертонии и прочим). Известна, например, непереносимость некоторыми народами Севера алкоголя из-за генетических особенностей. То же самое касается лекарств».
Он заметил, что банк данных необходим Следственным комитетам в интересах следствия — это позволит раскрывать опасные преступления против личности, идентифицировать преступников, формировать доказательную базу для привлечения виновных лиц к ответственности.
По словам госсекретаря, программа будет реализована через «пару лет».
В целом, по словам Григория Рапоты, Беларусь и Россия ведут работу над 11 программами в областях космической техники, медицины, электроники, приборостроения.