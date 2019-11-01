ДНК-идентификация: Беларусь и Россия готовятся к созданию банка генетических данных

Беларусь и Россия ведут работу над программой ДНК-идентификации. Проект реализуется в интересах министерств здравоохранения и следственных органов, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

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Григорий Рапота в интервью «Известиям» отметил, что цель программы — создание банка генетических данных населения Беларуси и России, что позволит выявить географические, национальные особенности людей с точки зрения восприятия лекарственных препаратов.

По словам госсекретаря, такие тесты нужны криминалистам, поисковикам и простым гражданам, но до недавнего времени почти все они поставлялись из-за рубежа.

«Существует определенная региональная или этническая предопределенность, — подчеркнул Григорий Рапота. — Это непереносимость или неэффективность лекарственного препарата, либо индивидуальная предрасположенность к социально значимым заболеваниям (инфаркту, диабету, гипертонии и прочим). Известна, например, непереносимость некоторыми народами Севера алкоголя из-за генетических особенностей. То же самое касается лекарств».

Он заметил, что банк данных необходим Следственным комитетам в интересах следствия — это позволит раскрывать опасные преступления против личности, идентифицировать преступников, формировать доказательную базу для привлечения виновных лиц к ответственности.

По словам госсекретаря, программа будет реализована через «пару лет».

В целом, по словам Григория Рапоты, Беларусь и Россия ведут работу над 11 программами в областях космической техники, медицины, электроники, приборостроения.