Минское «Динамо» в КХЛ близко к повторению антирекорда — уже десять поражений подряд

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1 ноября в Магнитогорске минское «Динамо» в рамках регулярного сезона КХЛ встречалось с местным «Металлургом» и потерпело поражение в овертайме — 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:1).

Для «Динамо» это поражение стало десятым подряд. Таким образом команда Крэйга Вудкрофта близка к повторению антирекорд, установленного в сентябре-октябре прошлого года при руководстве Горди Дуайера. Тогда были проиграны 11 встреч подряд.

В последний раз минский клуб выигрывал 3 октября — на своем льду был побежден челябинский «Трактор».

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» после 23 матчей имеет 18 очков и занимает предпоследнее 12-е место.

Следующий матч «зубры» проведут 3 ноября в Уфе против «Салавата Юлаева». Это будет заключительный матч выездной серии.
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Тэги: КХЛ ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Крэйг Вудкрофт Горди Дуайер

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