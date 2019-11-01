В Минске открыли 26-й кинофестиваль «Лістапад»

Минский международный кинофестиваль открыли в кинотеатре «Москва» 1 ноября.

Источник: «Беларусь 1»

Для оглашения приветствия президента Беларуси на сцену пригласили заместителя премьер-министра Игоря Петришенко. В приветствии Александр Лукашенко подчеркнул, что этот масштабный и авторитетный форум занимает особое место в современной культуре не только в Беларуси, но и за ее пределами, передает minsknews.by .

«Постоянно развиваясь, расширяя диапазон стран-участниц, он остается верным своим традициям, в основе которых лежат принципы духовности и гуманизма. Визитной картой фестиваля всегда были и остаются высокий профессионализм, стремление к познанию человеческих ценностей, открытый и заинтересованный диалог творческой интеллигенции, признанных мастеров и молодого поколения», — отмечается в приветствии.

Не обошлось и без битья посуды: тарелка с автографами участников, встретившись со штативом кинокамеры, разлетелась вдребезги. Эту миссию возложили на Геннадия Давыдько.

Сразу после торжественной церемонии зрителям представили фильм «Отец» болгарских режиссеров Кристины Грозевой и Петара Вылчанова. Он участвует в основном конкурсе игровых фильмов.

Ежегодно кинофорум посещают 40 тысяч человек. В 2019-ом он продлится до 8 ноября. За неделю зрителям представят 154 картины из 50 стран.