«Укрзализныця» уволит половину сотрудников

В 2020 году «Укрзализныця» сократит административный персонал на 40-50%.

«"Укрзализныця" платит зарплату дровосекам, лесничим и танцорам. На балансе компании — сотни предприятий, не связанных с железнодорожными перевозками. Это советское наследие заставляет нас платить коммунальные услуги и налог на землю. В то время, когда из 200 объектов социальной сферы прибыльными являются только 10. Таким образом, от активов, не относящихся к путям, подвижному составу и средствам связи нам придется избавиться, персонал — сократить», — заявил член правления компании Желько Марчек в интервью для онлайн-проекта «12 лиц стратегии «Укрзализныци».

Он также отметил, что для получения и роста прибыли «Укрзализныця» нуждается в модернизации: «этот путь проходили и немцы, и поляки. Но имея один из крупнейших в Евразии коэффициент изношенности, мы на закупку материалов и услуг тратим только 9%, а железнодорожные перевозчики в других странах — 20-34%».

Компания готовится к размещению акций: планируется привлечь несколько миллиардов долларов за 2-3 года.