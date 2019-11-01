Первые поезда по Крымскому мосту отправятся к концу года

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Первые пассажиры в Крым поедут по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Петербурга в Севастополь уже в текущем году.

По сообщению Минтранса РФ, это станет возможным после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив. В качестве перевозчика определили частную компанию «Гранд Сервис Экспресс». Ее главой является Александр Ганов, бывший первый вице-губернатор Тамбовской области.

Путь от Москвы в Крым может составить 34 ч. 50 мин., а от Петербурга — 42 ч. 25 мин, но эти данные опубликованы сообществом «ФГУП Крымская железная дорога» во «ВКонтакте», а оно не является официальным аккаунтом «Крымских железных дорог».
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Тэги: аннексия Крыма Украина-Россия РЖД Персона: Александр Ганов Город: Симферополь

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