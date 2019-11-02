Лидер БСДП: в парламенте не должно быть места эскортницам

Кандидат в депутаты, лидер Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов в телевыступлении рассказал, кому не должно быть места в парламенте.

«Мы уже забыли, кто такие настоящие депутаты. Это не безыдейные кивалы из сборной пенсионеров БССР, местечковые князьки или эскортницы», — заявил кандидат по столичному Коласовскому избирательному округу № 106.

По его словам, в парламент должны попасть люди, которые «должны быть не только коммунальщиками в своих округах», но и люди, благодаря которым «должно меняться качество жизни в каждой семье».

«Я хочу, чтобы мы с вами жили так, как показывают на государственном телевидении. Так, как об этом мечтали 101 год назад отцы-основатели Белорусской Народной Республики», — заявил Борисов.

По его мнению, власть «может только сделать картинку благополучия», «и так тянется уже 25 лет».

«Для того, чтобы жить легче, нужно вернуть людям право выбора. Надо заниматься не имитацией выборов с «элегантными» победами провластных кандидатов, а реально, гласно и открыто считать голоса избирателей», — призвал кандидат.

«До того момента, пока депутаты не будут самостоятельно разрабатывать и принимать законы, жить лучше не станет, — считает Борисов. — Пока в годовом бюджете не будет 8-10% поддержки на медицину и 8-10% на образование, ситуация в лучшую сторону не изменится ни в экономике, ни в социальном обеспечении, в том числе в вопросе повышения пенсий».

Социал-демократы убеждены, что управлять страной должен не президент, а парламент, избранный на свободных и справедливых выборах, сказал глава БСДП (Грамада).

«Беларусь является страной упущенных возможностей, — заявил лидер партии. — Я долго думал, почему много белорусов ностальгирует по Советскому Союзу, и понял: в Советском Союзе не было свободы, однако была относительная социальная справедливость. При нынешней власти нет ни свободы, ни справедливости, ни возможности реализовать себя».

По мнению кандидата, большинство чиновников — «обеспеченные люди, которые получили свое благополучие благодаря близости к власти». То же касается большинства крупных бизнесменов, «которые нажили свои капиталы, обслуживая власть».

Тем временем малый бизнес «находится под прессом и обложен красными флажками, за которые нельзя заходить». Минские Дрозды «стали символом социального неравенства», а Беларусь — «страной-банкротом».

«Мы первые в списке дебиторов России, мы берем кредиты на то, чтобы погасить другие, и этому нет конца. Минск кормит регионы, так как нет местного самоуправления и принципа устойчивого развития. Так жить нельзя», — считает Борисов.

Он также заявил, что «любая интеграция опасна». «Более 200 лет назад доинтегрировались с Польшей до того, что едва не исчезли как государство. Теперь интегрируемся с Москвой. Но из-за неравенства наших экономик и геополитической амбиции России от такой интеграции могут остаться только рожки да ножки», — убежден политик.

По его словам, в военной сфере Беларусь должна стать нейтральным государством, «и во исполнение Конституции военным объектам России в Ганцевичах и Вилейке не место». Кроме того, «строительство атомной станции должно быть прекращено».

Помимо Борисова в округе № 106 баллотируются пять человек: члены Объединенной гражданской партии, Белорусской партии левых «Справедливый мир», Либерально-демократической партии, Коммунистической партии и беспартийный.

Выборы в ПП НС пройдут 17 ноября.