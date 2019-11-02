Где расставлены ловушки на лихачей

Сотрудники Госавтоинспекции в субботу продолжить выявлять лихачей, которые игнорируют дорожные знаки, ограничивающие скорость.

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Кроме традиционного, будет вестись смешанный и скрытый контроль. Также на дорогах появятся переносные радары. В Гродненской области, в частности, они будут находиться в следующих местах:

Гродно (улица Болдина);

дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском и Гродненском районах);

трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе);

дорога Р-42 Гродно — Гожа — граница Польша (в Гродненском районе).

Naviny.by ранее сообщали, что Госавтоинспекция Минска каждый день выставляет радары.

Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Напомним также, что на Гомельщине и Могилевщине до конца этой недели будут проводиться спецмероприятия.