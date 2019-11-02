Нацбанк: возобновление поставок российской нефти содействовало восстановлению роста экономики

В третьем квартале 2019 года в Беларуси отмечалось восстановление темпов экономического роста после его снижения во втором квартале.

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Уровень экономической активности находился вблизи равновесного, сообщает БелаПАН со ссылкой на аналитический обзор Национального банка.

«Возобновление поставок российской нефти в III квартале 2019 года способствовало стабилизации чистого экспорта товаров и услуг и, как следствие, восстановлению в отчетном квартале экономического роста до уровня I квартала 2019 года», — констатируют аналитики Нацбанка.

Прирост реального ВВП вырос, по оценке авторов обзора, с 0,5% в втором квартале до 1,3% в третьем квартале к соответствующему кварталу предыдущего года.

«Рост экономики продолжил обеспечиваться за счет внутреннего спроса при значительном сокращении отрицательного влияния чистого экспорта товаров и услуг», — отмечают в Нацбанке.

Стоит отметить, что в первом квартале Беларусь в среднем экспортировала ежемесячно около миллиона тонн нефтепродуктов. Однако в апреле «Белнефтехим» обнаружил в российской нефти повышенное содержание дихлорэтана и, чтобы избежать аварии на НПЗ, снизил переработку и экспорт нефтепродуктов. После того как принимать некачественное сырье отказались иностранные потребители, транзит был на некоторое время приостановлен.

Сейчас Беларусь ведет переговоры с Россией и настаивает на компенсации упущенной выгоды, которая возникла из-за вынужденного сокращения экспорта нефтепродуктов во втором квартале этого года.

По итогам девяти месяцев рост экономики Беларуси замедлился до 1%. При этом официальный прогноз белорусских властей на 2019 год предусматривает рост ВВП на 4% и пока не пересматривался. Более того, на сентябрьском совещании Александр Лукашенко потребовал от правительства во что бы то ни стало выполнить официальный прогноз на этот год.