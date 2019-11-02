Видеофакт. Гражданка Украины пыталась вывезти из Беларуси старинные книги
Сотрудники таможенной службы в пункте пропуска «Терюха» не допустили незаконный вывоз культурных ценностей с территории Евразийского экономического союза.
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Результаты экспертизы, проведенной в таможенной лаборатории, показали, что найденные предметы представляют культурную ценность, а ложки изготовлены из серебряного сплава.
Гомельская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях.
Фото: Гомельская таможня