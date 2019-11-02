Видеофакт. Гражданка Украины пыталась вывезти из Беларуси старинные книги

Сотрудники таможенной службы в пункте пропуска «Терюха» не допустили незаконный вывоз культурных ценностей с территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Гомельская таможня , во время проведения контроля пассажирского поезда «Санкт-Петербург — Киев» одна из пассажирок — 50-летняя гражданка Украины — заявила об отсутствии предметов, подлежащих декларированию. Однако в ее личных вещах были обнаружены книги «Новый медицинский календарь» 1892 года издания и «Екатерина II: ее происхождение, интимная жизнь и политика» 1895 года издания, а также четыре ложки из белого металла, на одной из которых имелось клеймо «1884».

Результаты экспертизы, проведенной в таможенной лаборатории, показали, что найденные предметы представляют культурную ценность, а ложки изготовлены из серебряного сплава.

Гомельская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях.

Фото: Гомельская таможня