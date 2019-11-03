В Климовичах подросток вынес из горящего дома мужчину

Пятнадцатилетний житель агрогородка Малашковичи Климовичского района спас жизнь своему земляку.

Рано утром 2 ноября молодой человек увидел, что из одного из домов валит густой дым. Парень зашел внутрь через незапертую дверь, обнаружил спящего на кровати хозяина и вытащил его на улицу.

К моменту прибытия спасателей огонь охватил деревянный дом изнутри, горела кровля.

Рассматриваются несколько версий причины пожара, в том числе нарушение правил эксплуатации печей и неосторожность при курении.