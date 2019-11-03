Сможет ли «Шахтер» зацепить «Динамо-Брест» и возродить чемпионскую интригу?
В городе на Буге на ОСК «Брестский» сегодня вечером может возродиться чемпионская интрига.
На данный момент местные динамовцы (67 очков) за четыре тура до завершения первенства опережают БАТЭ на шесть и «Шахтер» на девять очков. В случае виктории «горняков» гандикап сократится.
Однако специалисты не верят, что солигорская команда сможет взять в Бресте три очка. Как будет на самом деле. Увидим уже сегодня.
Тур начался накануне двумя поединками:
- «Городея» — «Неман» — 1:0 (Архипов, 74);
- «Минск» — «Слуцк» — 1:0 (Васильев, 7).
Отметим, что «Энергетику-БГУ» зачислена гостевая техническая победа — 3:0 из-за снятия минского «Торпедо» с чемпионата.
Сегодня пройдут четыре встречи:
- «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Мн) (начало в 14:00);
- «Дняпро» — «Витебск» (16:00);
- «Динамо» (Бр) — «Шахтер» (18:00);
- БАТЭ — «Ислочь» (19:45).
27-1 тур завершится в Мозыре областным дерби: «Славия» — «Гомель» (14:30).
Турнирная таблица пока выглядит следующим образом:
Динамо (Бр) — 67 очков (после 26 матчей);
- БАТЭ — 61 (26);
- Шахтер — 58 (26);
- Динамо (Мн) — 47 (26);
- Городея — 43 (27);
- Ислочь — 42 (26);
- Торпедо-БелАЗ — 42 (26);
- Минск — 32 (27);
- Неман — 32 (27);
- Витебск — 31 (26);
- Славия — 28 (26);
- Слуцк — 27 (27);
- Энергетик-БГУ — 26 (27);
- Дняпро — 24 (26);
- Гомель — 20 (26);
- Торпедо (Мн) — 6 (27).