Сможет ли «Шахтер» зацепить «Динамо-Брест» и возродить чемпионскую интригу?

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В городе на Буге на ОСК «Брестский» сегодня вечером может возродиться чемпионская интрига.

Фото ФК «Шахтер»

На данный момент местные динамовцы (67 очков) за четыре тура до завершения первенства опережают БАТЭ на шесть и «Шахтер» на девять очков. В случае виктории «горняков» гандикап сократится.

Однако специалисты не верят, что солигорская команда сможет взять в Бресте три очка. Как будет на самом деле. Увидим уже сегодня.

Тур начался накануне двумя поединками:

  • «Городея» — «Неман» — 1:0 (Архипов, 74);
  • «Минск» — «Слуцк» — 1:0 (Васильев, 7).

Отметим, что «Энергетику-БГУ» зачислена гостевая техническая победа — 3:0 из-за снятия минского «Торпедо» с чемпионата.

Сегодня пройдут четыре встречи:

  • «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Мн) (начало в 14:00);
  • «Дняпро» — «Витебск» (16:00);
  • «Динамо» (Бр) — «Шахтер» (18:00);
  • БАТЭ — «Ислочь» (19:45).

27-1 тур завершится в Мозыре областным дерби: «Славия» — «Гомель» (14:30).

Турнирная таблица пока выглядит следующим образом:

Динамо (Бр) — 67 очков (после 26 матчей);

  1. БАТЭ — 61 (26);
  2. Шахтер — 58 (26);
  3. Динамо (Мн) — 47 (26);
  4. Городея — 43 (27);
  5. Ислочь — 42 (26);
  6. Торпедо-БелАЗ — 42 (26);
  7. Минск — 32 (27);
  8. Неман — 32 (27);
  9. Витебск — 31 (26);
  10. Славия — 28 (26);
  11. Слуцк — 27 (27);
  12. Энергетик-БГУ — 26 (27);
  13. Дняпро — 24 (26);
  14. Гомель — 20 (26);
  15. Торпедо (Мн) — 6 (27).
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Тэги: футбол-Беларусь

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