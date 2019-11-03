ГАИ приготовила на дорогах «сюрпризы»

/ Общество
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Контроль за соблюдением участниками дорожного движения установленных скоростных режимов по-прежнему в приоритете у сотрудников Госавтоинспекции.

Экипажи Дорожно-патрульной службы будут нести службу, используя гласный, смешанный и скрытый вариант контроля.

Также на дорогах страны появятся мобильные радары. В частности, в Гродненской области они будут находиться в следующих местах:

  • Гродно (улица Суворова);
  • дорога Р-44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи (в Волковысском районе);
  • трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Сморгонском районе);
  • дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Берестовицком и Гродненском районах).

Naviny.by ранее сообщали, что Госавтоинспекция Минска каждый день выставляет радары.

Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Напомним также, что на Гомельщине и Могилевщине до конца этой недели будут проводиться спецмероприятия.

Кроме этого, в могилевском регионе проводится декада «Гостехосмотр».
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Тэги: ГАИ

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