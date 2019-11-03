Три неожиданных напитка, которые продлевают жизнь

Продолжительность жизни во многом определяется повседневными привычками человека.

Так, соблюдение здоровой и сбалансированной диеты может защитить от сердечных заболеваний.

Оказывается, есть такие напитки, которые способны увеличить шансы человека на долголетие. В частности, названы три из них, пишет Rai Al Youm .

Молоко

Имеющиеся научные данные свидетельствуют о том, что употребление молока может снизить риск опасных для жизни заболеваний. По результатам исследования, проведенного университетами Рединга, Кардиффа и Бристоля, употребление молока может снизить вероятность смерти от таких недугов, как ишемическая болезнь сердца и инсульт, на 15-20%.

В исследовании проанализированы опубликованные данные 324 научных работ, посвященных употреблению молока и его связи с ишемической болезнью сердца, инсультом и диабетом.

Данные о связи между употреблением молока и раком были основаны на последнем отчете Всемирного фонда исследования рака. Затем результаты были сопоставлены с текущими показателями смертности от этих заболеваний.

Комментируя полученную информацию, профессор Ян Гивенс из Университета Рединга сказал: «Хотя рост и здоровье костей имеют большое значение для организма, влияние потребления молочных продуктов на хронические заболевания имеет решающее значение для сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни. Наше исследование оценило, дает ли большее потребление молока преимущества для здоровья с точки зрения продолжительности жизни. Мы уверены, что дает».

Натуральный апельсиновый сок

Употребление апельсинового сока очень полезно для здоровья, поскольку защищает от смертельных заболеваний — болезней сердца, рака и диабета.

Его польза для здоровья отчасти связана с тем, что апельсиновый сок богат антиоксидантами, которые защищают клетки организма от воздействия свободных радикалов (молекул, образующихся при воздействии табачного дыма и радиации, которые могут способствовать сердечным заболеваниям, онкологии и так далее).

По результатам 8-недельного исследования стало ясно, что употребление 750 мл апельсинового сока в день значительно повышает количество антиоксидантов в организме.

Кофе

Согласно авторам крупного исследования, опубликованного в журнале Annals of Internal Medicine, употребление кофе способствует долголетию.

Исследование, в котором приняли участие более 215 тыс. человек, показало, что употребление кофе может снизить риск смерти от болезней сердца, рака, инсульта, диабета, респираторных заболеваний и заболеваний почек.

Исследования, проведенные среди афроамериканцев, американцев японского происхождения и латиноамериканцев, дали большие результаты.

Люди, выпивавшие чашку кофе в день, имели на 12% меньше шансов умереть, чем те, кто этого не делал. Эта взаимосвязь оказалась более сильной для тех, кто выпивал две-три чашки напитка в день — риск смерти снижался на 18%.

Исследователи утверждают, что в кофе содержится большое количество антиоксидантов и фенольных соединений, которые играют важную роль в профилактике рака.

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