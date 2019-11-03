В Минске проходит шествие в Куропаты на «Дзяды»

3 ноября в Минске проходит традиционное шествие на «Дзяды», которое проводит Консервативно-христианская партия — БНФ.

Как и в прошлые годы, участники акции собрались к 11:30 у здания Минского часового завода «Луч». Само шествие началось вскоре после полудня.

Финальной точкой шествия станет урочище Куропаты — место расстрела жертв сталинских репрессий.

Шествие и последующий митинг в Куропатах разрешены Мингорисполкомом.

Прямую трансляцию шествия ведет Радыё Свабода.

В шествии участвую около 250 человек. Участники акции несут транспаранты и плакаты «Дзяды», «Курапаты — наш народны мемарыял», «Жыве незалежная Беларусь!», «Народны мемарыял — пашана забітым продкам», «Хто расстраляў бекларускае слова?», «Хто ў 37-м нас забіваў?», «Хутка Радзіма скіне аковы», «Расія — гэта вайна» и другие.

Демонстранты также несут десятки бело-красно-белых флагов, флаги с символикой КХП-БНФ, оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт», флаги Великого княжества Литовского с гербом «Погоня», флаги Евросоюза.

Также участники акции несут около десятка деревянных крестов длиной не более метра.

В колонне идут сопредседатели БХД Виталий Рымашевский и Павел Северинец, лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович, зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич, активист анархистского движения Дмитрий Полиенко, а также руководители КХП-БНФ Юрась Беленький, Алесь Чехольский и другие.

За акцией наблюдают многочисленные сотрудники правоохранительных органов в штатском, некоторые из них ведут видеосъемку. Помимо журналистов негосударственных СМИ шествие снимает государственное телевидение.

В ходе акции произошло несколько инцидентов. Так, во время сбора людей возле часового завода организаторы шествия возмутились тем, что один из присутствующих развернул польский флаг. Они заявили, что это провокация, и принудили его убрать символику соседнего государства.

Также на перекрестке проспекта Независимости и улицы Волгоградской несколько участников шествия в середине колонны зажгли файеры, что вызвало неодобрение ряда других демонстрантов, сообщает БелаПАН.