В Бресте около 150 противников аккумуляторного завода пришли на предвыборный пикет

В Бресте противники аккумуляторного завода 3 ноября приняли участие в предвыборном агитационном пикете кандидатов в депутаты от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Масловского и Анны Канюс.

Председатель Брестской областной организации социал-демократов Масловский баллотируется в Палату представителей по Брестскому-Пограничному округу № 4, руководитель Брестской городской структуры БСДП (Грамада) Канюс — по Брестскому-Восточному избирательному округу № 3.

Всего в пикете, по данным правозащитника Владимира Величкина, участвует около 150 человек, сообщает БелаПАН.

Как сообщила активистка Елена Макаревич, они сегодня решили не собираться на площади Ленина, как делали это каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года, а принять участие в пикете, чтобы публично высказать свой протест против аккумуляторного завода.

По словам Макаревич, у всех непровластных кандидатов, в том числе Масловского и Канюс, одним из пунктов программы является закрытие завода.

Пикетирование проходит на площадке возле торгового центра напротив Дворца культуры профсоюзов. В это же время на площадке у ДК профсоюзов городской отдел МЧС проводил мероприятие в рамках республиканской акции «За безопасность вместе».

Заявленная организаторами тематика пикета — «сменяемость власти, справедливая зарплата, качественное и доступное здравоохранение, запрет строительства аккумуляторного завода под Брестом». Все это является частью программ упомянутых кандидатов в депутаты.

Участники пикета скандируют «Нет заводу!». Они развернули бело-красно-белые флаги, флаг с гербом «Погоня», флаги БСДП (Грамада). Также некоторые участники пикета держат желтые воздушные шары с надписью «Жить» — это слово является девизом общественной кампании против строительства аккумуляторного завода.