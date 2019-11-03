Северинец: тридцать лет назад именно с «Дзядоў» началось новейшее национальное движение

«Дзяды» помогают белорусам «перевернуть красные страницы» истории, заявил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец во время шествия в Куропаты 3 ноября.

«Те сотни людей, которые выходят на акцию, на мой взгляд, держат флаг, — сказал политик. — Тридцать лет назад именно с “Дзядоў” началось новейшее национальное белорусское движение. “Дзяды” символичны в том плане, что помогают нам перевернуть красные страницы нашей истории. Нужно помнить о невинно убиенных коммунистами людях. Без этого мы обречены возвращаться к коммунизму — или в форме лукашизма, или в форме культурного марксизма, или в других формах».

Говоря о том, почему акция не собрала больше людей, Северинец отметил, что «Дзяды» — это в первую очередь «поминальный день, поэтому его формат довольно ограничен».

«Костюмированное шествие в этот день не сделать, это день памяти, — подчеркнул сопредседатель БХД. — Другой вопрос, что могло бы быть больше рекламы, но на это нужно больше денег и сил. Это вопрос к каждому из тех, кто живет в Минске. Ведь известно, что в определенные дни проходят шествия под бело-красно-белыми флагами. Возможно, нужно больше целевой рекламы для молодежи в соцсетях».

Северинец поблагодарил Консервативно-христианскую партию — БНФ за организацию шествия. По его словам, «Дзяды» являются «одной из тех акций, на которых держится белорусский календарь».