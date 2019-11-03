Митинг памяти жертв сталинских репрессий проходит в Куропатах

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Около 15:20 в урочище Куропаты — месте массового захоронения жертв сталинских репрессий под Минском — начался митинг, приуроченный ко дню поминовения предков «Дзяды».

Ему предшествовало более чем трехчасовое шествие с участием около 250 человек. В Куропатах число участников акции увеличилось до 300.

По дороге в урочище лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик в комментарии БелаПАН заявил, что положительно оценивает сегодняшнюю акцию.


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«Очень хорошо, что в наше достаточно сложное время люди прошли по традиционному маршруту, — сказал он. — Хорошо, что много молодежи, много флагов, что все происходит достойно, спокойно, как и должно быть на «Дзяды».

Сивчик считает важным, что «Дзяды» в этом году проходят несмотря на то, что «сегодняшние власти уничтожают Куропаты». «Куропаты — не только национальный некрополь, не только те люди, которые были здесь замучены, но и в целом символ коммунистического террора против белорусской нации», — сказал он.

«Мы вновь идем к национальному некрополю. Это показывает, что у белорусского народа есть силы и мы не сдадим ни нашу святыню, ни саму Беларусь», — добавил Сивчик.
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Тэги: Дзяды Куропаты Персона: Вячеслав Сивчик Город: Минск

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