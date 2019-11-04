Неофициально: популярный актер Александр Семчев экстренно госпитализирован

/ Культура
Просмотров: 1286

Популярный российский актер театра и кино Александр Семчев экстренно госпитализирован в одну из клиник.

По информации телеграм-канала 112, он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии после перенесенного сердечного приступа.

Как отмечается, заслуженному артисту России стало плохо дома, у него упало давление. Он жаловался на боли в груди. Прибывшая к нему домой реанимационная бригада на протяжении часа проводила мероприятия, но восстановить нарушение ритма сердца удалось не сразу.

Сейчас он находится под присмотром врачей.

Не так давно сообщалось, что актер существенно похудел, сбросив 100 килограммов.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: актер сердечный приступ Персона: Александр Семчев

Другие материалы на эту тему:

Аплодисментами в последний путь проводили Николая Кириченко

Аплодисментами в последний путь проводили Николая Кириченко

Из поколения купаловцев… Беларусь простилась с Геннадием Гарбуком

Из поколения купаловцев… Беларусь простилась с Геннадием Гарбуком

Дмитрий Растаев. В РИФМЕ ВРЕМЕНИ. Давай, Миша!

Дмитрий Растаев. В РИФМЕ ВРЕМЕНИ. Давай, Миша!

Актер с пулеметом. МВД возбудит уголовное дело против Михаила Пореченкова

Актер с пулеметом. МВД возбудит уголовное дело против Михаила Пореченкова