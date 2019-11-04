Неофициально: популярный актер Александр Семчев экстренно госпитализирован

Популярный российский актер театра и кино Александр Семчев экстренно госпитализирован в одну из клиник.

По информации телеграм-канала 112, он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии после перенесенного сердечного приступа.

Как отмечается, заслуженному артисту России стало плохо дома, у него упало давление. Он жаловался на боли в груди. Прибывшая к нему домой реанимационная бригада на протяжении часа проводила мероприятия, но восстановить нарушение ритма сердца удалось не сразу.

Сейчас он находится под присмотром врачей.

Не так давно сообщалось, что актер существенно похудел, сбросив 100 килограммов.