В Светлогорске ротвейлер напал на ребенка

В Светлогорске собака бойцовской породы напала на 12-летнего ребенка — искусанного мальчика забрала бригада скорой помощи.

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Инцидент, о котором сообщает ranak.me , произошел днем второго ноября в третьем микрорайоне рядом с СШ №8.

«Бесхозную» собаку местные жители видели в микрорайоне не первый день — животное бегало без хозяина. В этот раз пес напал на ребенка и искусал его. С рваными ранами мальчик был доставлен в больницу (в настоящее время он находится дома в кругу семьи).

«Скорую», как и службу отлова, вызвали очевидцы. Приехавшие специалисты использовали снотворное, чтобы нейтрализовать собаку.