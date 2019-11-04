В Светлогорске ротвейлер напал на ребенка
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В Светлогорске собака бойцовской породы напала на 12-летнего ребенка — искусанного мальчика забрала бригада скорой помощи.
Инцидент, о котором сообщает
«Бесхозную» собаку местные жители видели в микрорайоне не первый день — животное бегало без хозяина. В этот раз пес напал на ребенка и искусал его. С рваными ранами мальчик был доставлен в больницу (в настоящее время он находится дома в кругу семьи).
«Скорую», как и службу отлова, вызвали очевидцы. Приехавшие специалисты использовали снотворное, чтобы нейтрализовать собаку.