Гендиректор ХК «Динамо-Минск» после унижения в Уфе пообещал кадровые перемены

Разгромное поражение (1:9), которое потерпело минское «Динамо» в гостях от «Салавата Юлаева», не осталось без внимания генерального директора клуба Дмитрия Баскова.

Фото ХК «Динамо-Минск»

Он сослался на то, что из-за травм и болезней из ростера «зубров» выпало большая часть лидеров (к примеру, в последних матчах на лед выходили лишь три легионера).

Во время международной паузы «ежедневно мы продолжим отрабатывать большинство и меньшинство, игру в своей зоне и зоне атаки, чтобы 12 ноября выйти на матч с «Торпедо» и прервать эту серию поражений».

«Будут также сделаны определенные кадровые выводы, о которых вы узнаете чуть позже», — подчеркнул руководитель «бело-голубых».

Он по-прежнему верит, передает пресс-служба клуба, что «Динамо» может выполнить задачу и попасть в восьмерку Западной конференции: «Позади только треть турнирной дистанции и от зоны плей-офф нашу команду отделяют шесть очков — это три победы, а значит, ничего не потеряно, если только мы сами не согласимся с обратным».

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