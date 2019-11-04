Владельцев старых iPhone и iPad отключат от интернета

Владельцы старых (до 2012 года) iPhone и iPad будут лишены возможности подключения к сети. С таким предупреждением выступила компания Apple.

Чтобы все оставалось по-прежнему, нужно установить обновление под номерами 10.3.4 или 9.3.6.

Это необходимо сделать, как отметили в Apple, из-за встроенных в устройства GPS-модулей. Они из-за перезагрузки спутников глобального позиционирования могут некорректно работать, пишет lenta.ru .

Напомним, новинки компании Apple были представлены в начале сентября. После презентации, по данным торгов биржи NASDAQ, капитализация компании превысила 1 трлн долларов (плюс составил 3,18%).

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