Постпред Беларуси при ООН раскритиковал деятельность Совета по правам человека
Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков выступил против страновых мандатов Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).
Выступая на пленарном заседании 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по докладу СПЧ, Рыбаков заявил, что страновые мандаты не способствуют диалогу между государствами, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
Глава белоруской дипмиссии подтвердил важность Совета ООН по правам человека в международной правозащитной тематике, подчеркнув, что работа этого органа должна быть направлена на реальные вопросы прав человека и способствовать укреплению потенциала государств в области защиты и поощрения прав человека.
Рыбаков также выступил в поддержку механизма Универсального периодического обзора, созданного в соответствии с мандатом СПЧ, через который должен осуществляться неселективный мониторинг ситуации с правами человека во всех странах без исключения.
При этом, сообщает пресс-служба МИД, «белорусский дипломат подверг критике деятельность СПЧ, отметив наличие закоренелых проблем в его работе: политизацию и двойные стандарты; необъективность оценок ситуаций с правами человека в различных странах; чрезмерную перегруженность дискуссий страновыми «сюжетами».
Рыбаков заявил, что СПЧ «превращается в репрессивный орган и работает вразрез с повесткой дня в области устойчивого развития до 2030 года, в которой не упоминается легализация методов политического давления, санкций или их угроза».
С учетом критической финансовой ситуации и необходимости экономии ресурсов ООН Рыбаков предложил подумать над ревизией повесток дня Третьего комитета Генассамблеи ООН и СПЧ и исключить из них дублирующие резолюции, что, заявил он, позволит повысить эффективность СПЧ, сократить людские и финансовые ресурсы.
Постпред Беларуси подчеркнул, что укрепление СПЧ не должно рассматриваться за счет наделения этого органа дополнительными функциями «судейства». Глава белоруской дипмиссии также выступил за необходимость развития в СПЧ механизмов сотрудничества и дискуссионных площадок по обмену передовой практикой в различных сферах прав человека, в том числе в контексте реализации «Повестки дня — 2030».
Как сообщалось, в сентябре 2018 года спецдокладчиком по ситуации с правами человека в Беларуси была назначена Анаис Марин. 17 октября на заседании комитета по социальным, гуманитарным и культурным вопросам в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН она представила свой первый доклад о ситуации в Беларуси в преддверии парламентских выборов.
В докладе Марин отметила, что атмосфера в Беларуси «не благоприятствует инакомыслящим» и это «ограничивает политические и гражданские права», изменения избирательного законодательства «в лучшем случае косметические», участникам политических кампаний не гарантируется равный доступ к СМИ, в стране отсутствуют равные избирательные права, плюрализм в составе избирательных комиссий, прозрачность при подсчете голосов, гарантии тайного голосования.