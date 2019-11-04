Постпред Беларуси при ООН раскритиковал деятельность Совета по правам человека

Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков выступил против страновых мандатов Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).

Фото пресс-службы МИД

Выступая на пленарном заседании 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по докладу СПЧ, Рыбаков заявил, что страновые мандаты не способствуют диалогу между государствами, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Глава белоруской дипмиссии подтвердил важность Совета ООН по правам человека в международной правозащитной тематике, подчеркнув, что работа этого органа должна быть направлена на реальные вопросы прав человека и способствовать укреплению потенциала государств в области защиты и поощрения прав человека.

Рыбаков также выступил в поддержку механизма Универсального периодического обзора, созданного в соответствии с мандатом СПЧ, через который должен осуществляться неселективный мониторинг ситуации с правами человека во всех странах без исключения.

При этом, сообщает пресс-служба МИД, «белорусский дипломат подверг критике деятельность СПЧ, отметив наличие закоренелых проблем в его работе: политизацию и двойные стандарты; необъективность оценок ситуаций с правами человека в различных странах; чрезмерную перегруженность дискуссий страновыми «сюжетами».

Рыбаков заявил, что СПЧ «превращается в репрессивный орган и работает вразрез с повесткой дня в области устойчивого развития до 2030 года, в которой не упоминается легализация методов политического давления, санкций или их угроза».

С учетом критической финансовой ситуации и необходимости экономии ресурсов ООН Рыбаков предложил подумать над ревизией повесток дня Третьего комитета Генассамблеи ООН и СПЧ и исключить из них дублирующие резолюции, что, заявил он, позволит повысить эффективность СПЧ, сократить людские и финансовые ресурсы.

Постпред Беларуси подчеркнул, что укрепление СПЧ не должно рассматриваться за счет наделения этого органа дополнительными функциями «судейства». Глава белоруской дипмиссии также выступил за необходимость развития в СПЧ механизмов сотрудничества и дискуссионных площадок по обмену передовой практикой в различных сферах прав человека, в том числе в контексте реализации «Повестки дня — 2030».

Как сообщалось, в сентябре 2018 года спецдокладчиком по ситуации с правами человека в Беларуси была назначена Анаис Марин. 17 октября на заседании комитета по социальным, гуманитарным и культурным вопросам в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН она представила свой первый доклад о ситуации в Беларуси в преддверии парламентских выборов.

В докладе Марин отметила, что атмосфера в Беларуси «не благоприятствует инакомыслящим» и это «ограничивает политические и гражданские права», изменения избирательного законодательства «в лучшем случае косметические», участникам политических кампаний не гарантируется равный доступ к СМИ, в стране отсутствуют равные избирательные права, плюрализм в составе избирательных комиссий, прозрачность при подсчете голосов, гарантии тайного голосования.