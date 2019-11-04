Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением.

Как сообщает Белгидромет, во вторник, пятого ноября, ожидается неблагоприятное погодное явление.

Отмечается, что в отдельных регионах страны ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей: