Под Оршей «БМВ» влетел в лося — два человека в больнице

В результате дорожно-транспортного происшествия под Оршей пострадали два человека.

Фото УГАИ Витебской области

По информации региональной Госавтоинспекции, сегодня рано утром на 181-м километре трассы М-8 Витебск — Гомель — граница Украины недалеко от деревни Антоновка (Оршанский район) 23-летняя водитель «БМВ» «совершила столкновение с выбежавшим на проезжую часть лосем».

Водитель и 48-летняя пассажирка были доставлены в районную больницу.

В ГАИ рекомендует водителям, чтобы не попасть в подобную ситуацию, соблюдать некоторые правила: