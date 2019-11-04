Под Оршей «БМВ» влетел в лося — два человека в больнице
Просмотров: 314
В результате дорожно-транспортного происшествия под Оршей пострадали два человека.
По информации региональной Госавтоинспекции, сегодня рано утром на 181-м километре трассы М-8 Витебск — Гомель — граница Украины недалеко от деревни Антоновка (Оршанский район) 23-летняя водитель «БМВ» «совершила столкновение с выбежавшим на проезжую часть лосем».
Водитель и 48-летняя пассажирка были доставлены в районную больницу.
В ГАИ рекомендует водителям, чтобы не попасть в подобную ситуацию, соблюдать некоторые правила:
- если на дороге стоит предупреждающий знак — сбавить скорость;
- быть предельно внимательными, особенно в вечернее и ночное время суток (животные особенно активны вечером, на закате);
- при появлении на проезжей части животных необходимо быстро, но осторожно сбросить скорость движения транспортного средства (резкая остановка может привести к многочисленным травмам водителя и пассажиров);
- дать возможность животному покинуть дорогу;
- не пытаться объезжать животное (в панике оно может метаться по дороге из стороны в сторону);
- не сигналить;
- после того, как животное отошло в сторону, не жмите сразу на газ, испуганный зверь может вернуться (побежать по дороге).