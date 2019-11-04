Под Оршей «БМВ» влетел в лося — два человека в больнице

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В результате дорожно-транспортного происшествия под Оршей пострадали два человека.

Фото УГАИ Витебской области

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По информации региональной Госавтоинспекции, сегодня рано утром на 181-м километре трассы М-8 Витебск — Гомель — граница Украины недалеко от деревни Антоновка (Оршанский район) 23-летняя водитель «БМВ» «совершила столкновение с выбежавшим на проезжую часть лосем».

Водитель и 48-летняя пассажирка были доставлены в районную больницу.

В ГАИ рекомендует водителям, чтобы не попасть в подобную ситуацию, соблюдать некоторые правила:

  • если на дороге стоит предупреждающий знак — сбавить скорость;
  • быть предельно внимательными, особенно в вечернее и ночное время суток (животные особенно активны вечером, на закате);
  • при появлении на проезжей части животных необходимо быстро, но осторожно сбросить скорость движения транспортного средства (резкая остановка может привести к многочисленным травмам водителя и пассажиров);
  • дать возможность животному покинуть дорогу;
  • не пытаться объезжать животное (в панике оно может метаться по дороге из стороны в сторону);
  • не сигналить;
  • после того, как животное отошло в сторону, не жмите сразу на газ, испуганный зверь может вернуться (побежать по дороге).
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Тэги: ДТП лось Город: Орша

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